Coppa Davis festa grande in Rai | le cifre di un trionfo

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (Italia-Spagna, tennis) Grande riscontro per la finale di Coppa Davis vinta dall’Italia sulla Spagna: nel pomeriggio il match di Matteo Berrettini vinto contro Carreño Busta su Rai 1 dalle 15:10 alle 16:35 è stato visto da 2.780.000 spettatori col 21.5% di share; la seconda partita vinta da Cobolli contro Munar dalle 17 alle 20 circa è stata invece vista da 4.168.000 unità col 26.1% di share.  Trionfo anche per SuperTennis, il canale della Federtennis sul 64 del DTT: per il successo di Berrettini 751.043 spettatori medi col 5. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

