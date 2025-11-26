Convivio del gusto | cena di beneficenza per sostenere Sos autismo di Pescara
L’osteria La corte di Spoltore il prossimo 2 dicembre ospiterà la cena di beneficenza “Convivio del gusto 2025”. Si tratta di un evento che unisce eccellenza gastronomica, amicizia e solidarietà per sostenere Sos autismo di Pescara. Una serata dove la cucina incontra il cuore.Parteciperanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
