Convegno Terni | Il Respiro di Roma al Campidoglio Collegamento in 40 minuti con la capitale leva strategica per lo sviluppo dell’intero Centro Italia

Ternitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto martedì 25 novembre nella Sala del Carroccio del Campidoglio il convegnoTerni: Il Respiro di Roma”, promosso dall’Associazione Think Tank Terni e dal Consigliere comunale Guido Verdecchia, con l’obiettivo di approfondire le prospettive del collegamento ferroviario veloce tra Terni e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

