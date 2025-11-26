Convegno Terni | Il Respiro di Roma al Campidoglio Collegamento in 40 minuti con la capitale leva strategica per lo sviluppo dell’intero Centro Italia
Si è svolto martedì 25 novembre nella Sala del Carroccio del Campidoglio il convegno “Terni: Il Respiro di Roma”, promosso dall’Associazione Think Tank Terni e dal Consigliere comunale Guido Verdecchia, con l’obiettivo di approfondire le prospettive del collegamento ferroviario veloce tra Terni e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
