Controlli sulla sicurezza | irregolarità in un esercizio pubblico del Comasco titolare denunciato

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irregolarità che costeranno molto caro a un esercente comasco. Nella mattinata del 25 novembre 2025 i carabinieri della stazione di Pognana Lario, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno effettuato un controllo ispettivo in un esercizio pubblico del territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

controlli sulla sicurezza irregolarit224 in un esercizio pubblico del comasco titolare denunciato

© Quicomo.it - Controlli sulla sicurezza: irregolarità in un esercizio pubblico del Comasco, titolare denunciato

Altre letture consigliate

Controlli intensificati per Ferragosto, quattro arresti e sanzioni a esercizi commerciali nel Bresciano - Controlli intensificati nella settimana di Ferragosto, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brescia, con il supporto dei reparti speciali. Si legge su brescia.corriere.it

Sicurezza in centro i commercianti chiedono controlli - L’invito del sindaco Andrea Ceffa a portare richieste legate alla sicurezza degli esercizi commerciali di piazza Ducale e di altre zone è stato accolto da una decina tra baristi, ristoratori e ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Sicurezza: dalla tangenziale alle periferie potenziati i controlli sulla costa - Pasqua all’insegna della sicurezza, quella di quest’anno nel capoluogo pugliese con tutta una serie di controlli operati delle forze dell’ordine, attraverso l’utilizzo di presidi interforze, impiegati ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Sicurezza Irregolarit224 Esercizio