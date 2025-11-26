Controlli sulla sicurezza | irregolarità in un esercizio pubblico del Comasco titolare denunciato

Irregolarità che costeranno molto caro a un esercente comasco. Nella mattinata del 25 novembre 2025 i carabinieri della stazione di Pognana Lario, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, hanno effettuato un controllo ispettivo in un esercizio pubblico del territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Controlli sulla sicurezza: irregolarità in un esercizio pubblico del Comasco, titolare denunciato

Altre letture consigliate

Con l’inaugurazione della nuova area dedicata ai controlli di sicurezza, al primo piano e con 14 postazioni dotate di macchinari radiogeni di ultima generazione, si completa il nuovo terminal partenze e si fa largo un nuovo modo di concepire il luogo - facebook.com Vai su Facebook

#PMTerredargine #PLfacciamo #sicurezza Controlli in centro a #Carpi?spacciatore arrestato in flagranza di reato?agenti in borghese del Nucleo antidegrado della Polizia locale lo hanno trovato in possesso di diverse dosi di hashish. ? tinyurl.com/yc2yf Vai su X

Controlli intensificati per Ferragosto, quattro arresti e sanzioni a esercizi commerciali nel Bresciano - Controlli intensificati nella settimana di Ferragosto, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brescia, con il supporto dei reparti speciali. Si legge su brescia.corriere.it

Sicurezza in centro i commercianti chiedono controlli - L’invito del sindaco Andrea Ceffa a portare richieste legate alla sicurezza degli esercizi commerciali di piazza Ducale e di altre zone è stato accolto da una decina tra baristi, ristoratori e ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Sicurezza: dalla tangenziale alle periferie potenziati i controlli sulla costa - Pasqua all’insegna della sicurezza, quella di quest’anno nel capoluogo pugliese con tutta una serie di controlli operati delle forze dell’ordine, attraverso l’utilizzo di presidi interforze, impiegati ... Come scrive quotidianodipuglia.it