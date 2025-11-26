Controlli nel centro storico | 60 identificati e una 25enne denunciata per resistenza

Si è svolto nel pomeriggio di martedì 25 novembre un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico. L’operazione ha previsto attività di pattugliamento e interventi contro criminalità diffusa, spaccio di sostanze stupefacenti e fenomeni di degrado urbano.Il servizio è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

