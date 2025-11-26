Controlli al verde urbano Partiti gli abbattimenti per nove pini a rischio

Lanazione.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La “sentenza“ senza appello è arrivata lo scorso 20 novembre, con la perizia tecnica realizzata dall’agronomo Michele Vernaccini, su incarico del Comune, a cui è seguita l’ordinanza firmata dalla dirigente Iva Pagni: "Abbattimento". Così ieri mattina, ad opera di una ditta specializzata, sono cominciate le operazioni di taglio dei sette pini che facevano ombra alla coda di via San Francesco, dove sono in corso anche i lavori per lo spostamento della condotta idrica preliminari all’intervento di realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale. E non saranno gli unici, seguiranno infatti oggi i tagli di altri due giganti in piazza Dante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

controlli al verde urbano partiti gli abbattimenti per nove pini a rischio

© Lanazione.it - Controlli al verde urbano. Partiti gli abbattimenti per nove pini "a rischio"

Altre letture consigliate

controlli verde urbano partitiControlli al verde urbano. Partiti gli abbattimenti per nove pini "a rischio" - E il Comune assicura: "Saranno tutti sostituiti con altrettante piante adulte". Scrive lanazione.it

Decoro urbano, partiti i controlli - Partiti ieri i controlli della polizia locale e della concessionaria alla riscossione della tassa di occupazione del suolo pubblico Ica Creset per i dehors di bar e ristoranti a Termoli. Lo riporta rainews.it

Controlli a “Sant’Urbano“ - NARNI Blitz dei carabinieri nella zona verde di Santa Lucia per contrastare il fenomeno dello “spaccio nei boschi“, da tempo purtroppo diffuso in tante zone del comprensorio. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Verde Urbano Partiti