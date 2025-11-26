controlli al verde urbano partiti gli abbattimenti per nove pini a rischio

La “sentenza“ senza appello è arrivata lo scorso 20 novembre, con la perizia tecnica realizzata dall’agronomo Michele Vernaccini, su incarico del Comune, a cui è seguita l’ordinanza firmata dalla dirigente Iva Pagni: "Abbattimento". Così ieri mattina, ad opera di una ditta specializzata, sono cominciate le operazioni di taglio dei sette pini che facevano ombra alla coda di via San Francesco, dove sono in corso anche i lavori per lo spostamento della condotta idrica preliminari all’intervento di realizzazione del sottopasso ciclo-pedonale. E non saranno gli unici, seguiranno infatti oggi i tagli di altri due giganti in piazza Dante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

