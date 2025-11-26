Controlli ai confini con la Slovenia prorogati per altri sei mesi

La sospensione del trattato di Schengen alla frontiera con la Slovenia è stata confermata per altri 6 mesi, vale a dire fino al 18 giugno 2026. Lo riporta Il Piccolo citando il ministero dell'Interno e informando che la misura è apparsa sul sito della Commissione europea.La Commissione Ue spiega. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

