26 nov 2025

Controlli a tappeto della Polizia Locale in occasione della partita tra Napoli e Qarabag allo stadioDiego Armando Maradona”.  I caschi bianchi hanno predisposto un ampio dispositivo di controllo impegnando 89 agenti e un ufficiale lungo le principali arterie e nelle zone di maggiore afflusso per garantire sicurezza e regolare il traffico. Sanzioni e rimozioni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Controlli a tappeto della Polizia Locale allo stadio "Diego Armando Maradona: sanzioni e denunce

