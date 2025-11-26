Controlli a tappeto della Polizia Locale allo stadio Diego Armando Maradona | sanzioni e denunce
Controlli a tappeto della Polizia Locale in occasione della partita tra Napoli e Qarabag allo stadio “Diego Armando Maradona”. I caschi bianchi hanno predisposto un ampio dispositivo di controllo impegnando 89 agenti e un ufficiale lungo le principali arterie e nelle zone di maggiore afflusso per garantire sicurezza e regolare il traffico. Sanzioni e rimozioni . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
