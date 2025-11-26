Contro la violenza sulle donne il concorso letterario Le parole sbagliate

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le associazioni Futuro Ponte e Pontepattolissima, promotrici dell’iniziativa insieme all’IC Perugia 15 e con il patrocinio delle associazioni Liberamente Donne e Sovrapensiero, lanciano il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

