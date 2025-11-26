Contributo per l’anagrafe canina Marchetta Dc | Si rischia di aumentare il randagismo rivedere la norma

La deputata regionale Rosellina Marchetta, del gruppo Dc all’Ars, ha presentato questa mattina un’interrogazione parlamentare all’assessore della Salute, Daniela Faraoni, per chiedere di rivedere la norma introdotta con decreto assessoriale 11662025 che introduce un contributo economico per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

