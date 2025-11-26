Contrastrare la violenza di genere nei luoghi di lavoro Afor in prima linea

Afor ha organizzato un evento per combattere la violenza di genere nei luoghi di lavoro e per promuovere le politiche di parità e sensibilizzare sulla violenza visibile e invisibile.L'incontro, intitolato "Violenza visibile e invisibile nei luoghi di lavoro. Le Policy per la parità di genere", ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

