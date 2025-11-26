Contrasto alla violenza sulle donne | il progetto per le scuole di polizia e Rotary Club
Prende il via il 26 novembre nel capoluogo pontino, il progetto rivolto agli studenti e dedicato al contrasto della violenza sulle donne promosso dalla polizia in collaborazione con il Rotary Club di Latina.Poliziotti e rappresentanti del Rotary saranno impegnati in una serie di incontri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
