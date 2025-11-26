Contrasto alla violenza Abusi sessuali in calo Aumenta lo stalking Sei persone arrestate

Sono stati 67 (in calo rispetto ai 90 dello scorso anno) gli episodi di violenza di genere, tra cui 23 casi di maltrattamenti, 33 atti persecutori “stalking“ (erano stati 25) e 11 violenze sessuali (24 nel 2024), registrati dalla Polizia tra il 1° gennaio e il 24 novembre 2025. Le persone denunciate sono state 36, mentre 6 sono state arrestate per reati collegati al “ Codice Rosso “. Parallelamente all’attività repressiva, la Questura di Lodi ha intensificato l’azione preventiva attraverso l’ammonimento, misura fondamentale per interrompere sul nascere le escalation violente. Nel 2025 sono stati emessi 28 ammonimenti, di cui 21 per violenza domestica e 7 per atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

