Contrada Ripoli a Spoltore invasa da mezzi di soccorso | sarà solo una esercitazione di protezione civile

Esercitazione della protezione civile regionale sul rischio di incendio boschivo in contrada Ripoli, a Spoltore, sabato 29 novembre. Un appuntamento che rientra nella manifestazione “VolontaRi di futuro” che coinvolge Pescara dal 27 al 30 novembre e che farà quindi tappa anche nel limitrofo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Contrada Ripoli a Spoltore "invasa" da mezzi di soccorso: sarà solo una esercitazione di protezione civile

Contrada Ripoli a Spoltore "invasa" da mezzi di soccorso: sarà solo una esercitazione di protezione civile - L'invito alla cittadinanza è a non allarmarsi perché, sabato 29 novembre, nell'ambito della manifestazione "VolontaRi di futuro" si terrà una grande esercitazione della protezione civile regionale con ... Secondo ilpescara.it