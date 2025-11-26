Continuano i lavori di asfaltatura a Faenza nelle vie colpite dalle alluvioni | il prossimo intervento in via Merlaschio
Continuano i lavori di asfaltatura in città, nelle vie colpite dalle alluvioni, e il prossimo intervento in programma riguarda via Merlaschio, nel tratto evidenziato in rosso. A partire da giovedì 27 novembre e fino al termine delle opere, saranno istituite alcune modifiche alla viabilità per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Continuano i lavori nella via Interdonato.... stamattina ho effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Il danno è importante, ma stiamo procedendo! - facebook.com Vai su Facebook
Faenza. Lavori di asfaltatura in Piazzale Vittime delle Foibe: divieto di sosta dal 24 al 26 novembre - Nell'ambito del vasto piano di asfaltature nelle aree alluvionate, che rientra nel computo del grande appalto affidato per un valore di 5 milioni di euro, ... Si legge su ravennanotizie.it
Ciip, continuano i lavori per l’asfaltatura delle strade - Dopo gli interventi sulle condutture idriche in diverse zone della città la Ciip, consorzio idrico del Piceno, prosegue con l’esecuzione dei lavori per la sistemazione e l’asfaltatura delle strade in ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Area scalo merci. Inizio lavori di asfaltatura - Da lunedì 19 maggio avranno inizio i lavori di asfaltatura all’interno dell’area dello scalo merci di Faenza, che ospiterà il... Lo riporta ilrestodelcarlino.it