Continassa Juve | successo fondamentale col Bodo Glimt dopo mille peripezie il rientro in Italia dalla Norvegia Ora testa al Cagliari

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Causa febbre, Federico Gatti è assente dai convocati di BodoGlimt Juve (oltre ai soliti Bremer, Rugani e Pinsoglio). Ecco la probabile formazione dei bianconeri: (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

