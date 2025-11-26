Contenere e depopolare i cinghiali | l' Ente parco cerca due guardiaparco
Per aumentare e migliorare sorveglianza, vigilanza, contenimento e depopolamento della specie del cinghiale, monitoraggio della fauna, tutela del territorio e accoglienza dei visitatori nelle aree protette, l’Ente parco Ticino e Lago Maggiore apre una selezione per assumere due guardiaparco con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
