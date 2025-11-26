Conte usò la pandemia per biechi fini politici

Imolaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È questa la sintesi dell’audizione di oggi in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di Gabinetto di Speranza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

conte us242 la pandemia per biechi fini politici

© Imolaoggi.it - Conte usò la pandemia per biechi fini politici

Argomenti simili trattati di recente

conte us242 pandemia biechiConte usò la pandemia per biechi fini politici - L'ex capo di gabinetto di Speranza Zaccari conferma in commissione Covid le chat intercettate dalla Procura di Bergamo: "La pandemia allunga la vita al governo" ... Da msn.com

Pandemia, Conte a Meloni: “Eviti confronti con me, Schlein che c'entra con le chiusure?” - "Giorgia pur di sfuggire al confronto con me ora te la prendi con la Schlein per le chiusure in pandemia. Riporta tg24.sky.it

Conte, la pandemia e il paese guasto - Conte stava salutando i sostenitori, l’energumeno si è intrufolato e gli ha dato uno schiaffo. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Us242 Pandemia Biechi