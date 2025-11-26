Conte usò la pandemia per biechi fini politici

È questa la sintesi dell’audizione di oggi in commissione Covid di Goffredo Zaccardi, ex capo di Gabinetto di Speranza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Conte usò la pandemia per biechi fini politici

Argomenti simili trattati di recente

Nel marzo 2020 il governo Conte II chiuse gli italiani in casa. Ebbene, proprio in quei giorni drammatici, il capo di gabinetto dell'ex Ministro Speranza affermava in una chat: "La pandemia allunga la vita al Governo". "Stanno ingigantendo o almeno sfruttando - facebook.com Vai su Facebook

In commissione Covid, l’ex capo di gabinetto del ministro Speranza ha confermato: durante il marzo 2020 il governo avrebbe sfruttato la pandemia per motivi politici. In chat private, parlava di un uso “strumentale” del Covid da parte di Conte, e oggi ha validato Vai su X

Conte usò la pandemia per biechi fini politici - L'ex capo di gabinetto di Speranza Zaccari conferma in commissione Covid le chat intercettate dalla Procura di Bergamo: "La pandemia allunga la vita al governo" ... Da msn.com

Pandemia, Conte a Meloni: “Eviti confronti con me, Schlein che c'entra con le chiusure?” - "Giorgia pur di sfuggire al confronto con me ora te la prendi con la Schlein per le chiusure in pandemia. Riporta tg24.sky.it

Conte, la pandemia e il paese guasto - Conte stava salutando i sostenitori, l’energumeno si è intrufolato e gli ha dato uno schiaffo. Da ilfoglio.it