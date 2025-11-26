Conte spiega cos'è successo a Napoli | Acquazzone e infortunio di Gutierrez cose non controllabili
Dopo la vittoria del Napoli sul Qarabag, Antonio Conte ha sottolineato ancora una volta le difficoltà oggettive in questo inizio di stagione per i tanti infortuni: "Ieri c'è stato un acquazzone che ci ha allagato il campo e abbiamo dovuto smettere. In quei 15 minuti Gutierrez ha preso una distorsione, avete capito?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antonio Conte presenta Napoli-Qarabag a Sky Sport ? Il tecnico azzurro dice di rispettare l'avversario di stasera e, inseguito, spiega le scelte di Lang e Neres "Guiterrez? La distorsione ci mancava" - ha affermato sull'infortunio dello spagnolo #Conte - facebook.com Vai su Facebook
La spiegazione... #Conte bmbr.cc/6by5cru Vai su X
Conte ritrova due titolarissimi e sul caso McTominay spiega: “Ha cambiato una sola cosa” - La conferenza stampa di Antonio Conte in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Torino- Da calciomercato.it
Lautaro contro Conte, il video integrale della lite: perché è stato ammonito solo l’allenatore - Dal rigore assegnato agli azzurri e che il designatore arbitrale Rocchi ha giudicato come errore ... Riporta fanpage.it