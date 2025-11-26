Conte spiega cos'è successo a Napoli | Acquazzone e infortunio di Gutierrez cose non controllabili

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria del Napoli sul Qarabag, Antonio Conte ha sottolineato ancora una volta le difficoltà oggettive in questo inizio di stagione per i tanti infortuni: "Ieri c'è stato un acquazzone che ci ha allagato il campo e abbiamo dovuto smettere. In quei 15 minuti Gutierrez ha preso una distorsione, avete capito?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

