L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Qarabag in Champions Le parole di Conte. Fischio finale, tu rimani al centro del campo con la squadra «Serata speciale per Napoli e per il Napoli, perché comunque Maradona ha rappresentato e rappresenta qualcosa che è difficile spiegare se non lo vivi. Ci tenevamo a onorare questo giorno che è un giorno triste. Però c'era una buona energia e l'abbiamo presa e data» Vittoria che va al di là del punteggio «Il Napoli non era morto neanche dopo il Bologna, è questione di dare sempre tutto quello che abbiamo.

Conte: «Se non hai calciatori disponibili devi trovare situazioni diverse e sfruttare sempre gli stessi e i rischi aumentano.