Conte rilancia il Napoli | Energia responsabilità e cuore Ora testa alla Roma

"> L’allenatore celebra la vittoria, onora Maradona e richiama la squadra all’elmetto per il prossimo big match Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha salutato la squadra con un messaggio sintetico ma eloquente sul proprio profilo X: «Vittoria di tutti. Avanti così!». Un invito a proseguire il cammino in Champions e in campionato nonostante l’emergenza, proprio nel giorno del quinto anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Antonio Conte apre la sua analisi con un tributo sentito: «Serata speciale per Napoli e per il Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte rilancia il Napoli: «Energia, responsabilità e cuore. Ora testa alla Roma»

