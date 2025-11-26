Conte insiste che la rosa è ristretta ma protagonisti sono Neres e Lang che lui vedeva pochissimo Gazzetta

Conte continuano non essere amato dalle parti di Milano. Ora che è a Napoli, non lo tollerano. Ne hanno scoperto il presunto essere piagnone. Dopo lo scudetto scippato all'Inter lo scorso anno, poi non ne parliamo proprio. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Arianna Ravelli: Conte fa la scelta opposta (rispetto a Spalletti, ndr): schiera in partenza dieci degli undici titolari che hanno iniziato contro l'Atalanta. Non solo: a decidere, ancora una volta, è il solito McTominay, a riprova che anche tra i titolari c'è qualcuno che sa fare la differenza più degli altri.

