Conte il trasformista ha trovato la formula giusta | il 4-4-2 Corbo

26 nov 2025

Conte il trasformista ha trovato la formula giusta: il 4-4-2 Le vittorie spostano le montagne, altro che fede. Bastano due successi e Napoli tutta cambia idea sull’allenatore già pronto per il rogo. Il tecnico ha cambiato il Napoli, raccolto due vittorie e su Repubblica Napoli viene celebrato da Antonio Corbo: Il Napoli trova forse la formula offensiva migliore per scudetto e Champions. Un promettente 4-4-2. Antonio Corbo scrive il rigore sbagliato da Hojlund è la scintilla che brucia sulla pelle di Antonio Conte, qui ci voglio io, sembra dirsi. Basta con i cambi ruolo su ruolo, come fan quasi tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte il trasformista ha trovato la formula giusta il 4 4 2 corbo

Conte il trasformista ha trovato la formula giusta: il 4-4-2 (Corbo)

