Conte | Il Napoli non era morto Siamo ancora in difficoltà dal punto di vista numerico

"Il Napoli non era morto, si tratta solo di continuare a lavorare e dare tutto ciò che si ha. Le partite si vincono o meno, conta solo dare tutto. Contro l'Atalanta e oggi due ottime partite, il Qarabag aveva ottenuto grandi risultati finora, in Champions non esistono impegni facili. Io devo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Antonio Conte perplesso per l'atteggiamento di un calciatore del Qarabag e del tecnico. Prima lo spavento, poi il "calcolo" che ha dato fastidio al mister del Napoli. - facebook.com Vai su Facebook

REGIONALI | Schlein e Conte a Napoli per festeggiare la vittoria del candidato di centrosinistra Roberto Fico, la segretaria del Pd cita Pino Daniele: 'L'aria s'adda cagnà'. Con loro anche Bonelli e Fratoianni, il leader M5s: 'Non saltellano più' #ANSA Vai su X

Conte fa chiarezza: "Il Napoli non era morto, ma siamo in un momento di grandissima difficoltà" - Le partite si possono vincere o perdere, però io e i ragazzi sappiamo che dobb ... Secondo corrieredellosport.it

Napoli-Qarabag, Conte: "La squadra non era morta. Ma la situazione infortuni è dura" - Dopo l'Atalanta, il Napoli vince e convince anche contro il Qarabag: "Siamo in difficoltà dal punto di vista numerico e i ragazzi si stanno responsabilizzando ancora di più, ogni volta dobbiamo pensar ... Da sport.sky.it

Conte… nto a metà: “Napoli non morto, ma in grande difficoltà. Alcune situazioni incontrollabili” - Il tecnico del club partenopeo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del successo rimediato contro il Qarabag, il secondo nella League Phase ... Segnala tuttosport.com