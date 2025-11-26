Conte dalle polemiche post Bologna alla serenità Sentite cosa ha detto il mister del Napoli

Conte: ‹‹Una serata speciale per Napoli, c’era un’energia unica›› Il Napoli guidato da Antonio Conte conquista una vittoria importante in Champions League battendo il Qarabag 2-0 nella quinta giornata della League Phase. Con questo successo, il Napoli sale a 7 punti e conferma la capacità della squadra di affrontare le difficoltà della stagione. A decidere . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte, dalle polemiche post Bologna alla serenità. Sentite cosa ha detto il mister del Napoli

Approfondisci con queste news

Il Napoli di Conte ha superato le polemiche dei giorni scorsi con una convincente vittoria contro l'Atalanta Leggi la ricostruzione su CalcioNapoli1926.it cliccando sul link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli è con Conte e cancella le polemiche: Neres-Lang, tris all'Atalanta e primo posto Vai su X

Telefonata tra Conte e De Laurentiis dopo Bologna-Napoli - Sono ore di attesa in casa Napoli in seguito alla brutta sconfitta rimediata a Bologna per 2- Scrive dailynews24.it

Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte - Serviva una serata così per ritrovare serenità e compattezza, e il Napoli non ha tradito. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Napoli, Conte sceglie il silenzio: annulla la conferenza pre Atalanta e non spegne le polemiche. I motivi della scelta - Antonio Conte ha scelto di cancellare l'incontro con la stampa della vigilia del ritorno in campo. sport.virgilio.it scrive