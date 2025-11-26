Conte | C’era energia a Napoli in ricordo di Diego Ora l’elmetto per affrontare la Roma
Tempo di lettura: 2 minuti “ Stasera ci tenevamo a onorare questo giorno per Napoli, ricordando la scomparsa di Maradona. Abbiamo avuto una buona energia dai napoletani e l’abbiamo data in campo “. Lo ha detto a Sky il tecnico del Napoli Antonio Conte al termine della vittoria in Champions contro il Qarabag. Dopo la sconfitta a Bologna, Conte spiega che “ il Napoli non era morto, c’è stato un momento di difficoltà – ha detto – anche perché continuano i problemi fisici, visto che stasera avevamo sette giocatori in panchina di cui due portieri e due ragazzi di speranza: Ambrosino e Vergara. E’ una stagione molto difficile dall’inizio dell’anno per gli infortuni, ma i calciatori vanno in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
