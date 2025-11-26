Durante l’intervista a Sky Sport, dopo la vittoria in Champions contro il Qarabag. l’allenatore del Napoli, Antonio Conte non ha perso occasione epr sottolineare ancora una volte, l’estrema difficoltà con cui la squadra va avanti quest’anno a causa dei numerosi infortuni. L’ultimo in ordine di tempo occorso solo ieri pomeriggio a Gutierrez. Conte quasi scherza in conferenza: «Ho fatto l’allenamento più breve della mia carriera, sia di calciatore che di allenatore, dolo 15 minuti perché poi è venuto a piovere e ha allagato il campo, eppure in 15 minuti Gutierrez ha rimediato una distorsione alla caviglia». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte anticipa la notizia del possibile rientro di Spinazzola: «Speriamo di riaverlo a disposizione giovedì»