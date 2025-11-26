Consiglio regionale della Campania | neanche una salernitana eletta gli altri esclusi del nostro territorio
Scarsa percentuale di presenze femminili nel nuovo Consiglio Regionale della Campania: solo otto, infatti, le donne che risultano essere state elette, di cui neanche una della provincia di Salerno. Le consigliere sono tutte napoletane. Intanto, restano fuori da Palazzo Santa Lucia anche altri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Telesveva. . Elezioni in Puglia, Donno (M5S): “Ci davano per morti, ma saremo determinanti nel prossimo Consiglio regionale” #puglia #politica #elezioni #regionali #m5s - facebook.com Vai su Facebook
Sta per iniziare la seduta del Consiglio regionale. Segui la diretta streaming su youtube youtube.com/channel/UC-QbS… Oppure segui la diretta su X #ConsiglioRegionale #DirettaStreaming #YouTubeLive Vai su X
Regionali in Campania, ecco gli eletti della provincia di Salerno: il centrosinistra ne conquista cinque, quattro al centrodestra - Le elezioni regionali in Campania consegnano una nuova geografia politica al Consiglio regionale e ridisegnano gli equilibri anche nella provincia di Salerno, che porta a Palazzo Santa Lucia nove rapp ... Come scrive gazzettadisalerno.it
Elezioni Regionali: un Consiglio “poco rosa”, solo 8 le donne - Le elezioni regionali in Campania consegnano agli analisti due dati inequivocabili su cui le forze politiche dovranno riflettere ... Da infocilento.it
Consiglio regionale: Cascone, Matera e Volpe i recordman. Fuori Pellegrino e Cammarano - Luca Cascone ottiene quasi ventunomila preferenze. Secondo infocilento.it