Consiglio comunale aggiornati i gruppi e le cariche interne | l' ex assessore Brucchieri rientra in consiglio

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha dato il via libera ieri sera all’unanimità dei presenti al subentro del consigliere Bruno Brucchieri alla dimissionaria Serena Spoto, entrata a far parte della Giunta Trantino con delega ai Servizi sociali.Brucchieri, dopo il giuramento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

