Consiglio comunale aggiornati i gruppi e le cariche interne | l' ex assessore Brucchieri rientra in consiglio
Il Consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha dato il via libera ieri sera all’unanimità dei presenti al subentro del consigliere Bruno Brucchieri alla dimissionaria Serena Spoto, entrata a far parte della Giunta Trantino con delega ai Servizi sociali.Brucchieri, dopo il giuramento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altre letture consigliate
In diretta dalla sala consiliare "Salvatore Carfì" la seduta del consiglio comunale di Vittoria. Martedì 25 Novembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
#Cagliari festeggia i #100Anni della signora Raffaela Cabboi. A portare alla nuova centenaria gli auguri dell'Amministrazione il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci Vai su X
Consiglio comunale, aggiornati i gruppi e le cariche interne: l'ex assessore Brucchieri rientra in consiglio - Da segnalare, inoltre, il passaggio dei consiglieri Maria Grazia Rotella e Angelo Scuderi dal gruppo Mpa- Secondo cataniatoday.it
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il nuovo Sindaco e rinnova l’impegno per il rispetto - Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina in Sala San Michele si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino ... Come scrive msn.com
Consiglio comunale, nascono nuovi equilibri: Tarzia forma il gruppo Udc - Cambia la geografia del consiglio comunale: Luigi Tarzia "fonda" il gruppo dell'Udc e Manuel Bianzale diventa capogruppo del "Misto". Scrive ilgazzettino.it