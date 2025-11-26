Consigli di drew barrymore per trascorrere il thanksgiving da solo
consigli di drew barrymore per chi trascorre il thanksgiving in solitudine. La celebre attrice e conduttrice drew barrymore ha condiviso alcuni spunti pratici e personali rivolti a coloro che affrontano il giorno del ringraziamento lontano dai propri cari. Dopo aver conquistato il successo con il ruolo in E.T. l’extraterrestre, la star ha partecipato a numerosi film e show televisivi di rilievo, affermandosi come una delle figure più amate del panorama hollywoodiano. Recentemente, durante la sua esperienza come conduttrice del programma diurni The Drew Barrymore Show, si è aperta su come vivere questa festività da soli, offrendo consigli che si rivelano utili e autentici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
I consigli di Drew Barrymore ai fan americani: ecco come passare il Giorno del Ringraziamento da soli - l'Extraterrestre ha fornito le linee guida da seguire per passare un Thanksgiving perfetto anche se non si è in compagnia. Scrive movieplayer.it
