consigli di drew barrymore per chi trascorre il thanksgiving in solitudine. La celebre attrice e conduttrice drew barrymore ha condiviso alcuni spunti pratici e personali rivolti a coloro che affrontano il giorno del ringraziamento lontano dai propri cari. Dopo aver conquistato il successo con il ruolo in E.T. l’extraterrestre, la star ha partecipato a numerosi film e show televisivi di rilievo, affermandosi come una delle figure più amate del panorama hollywoodiano. Recentemente, durante la sua esperienza come conduttrice del programma diurni The Drew Barrymore Show, si è aperta su come vivere questa festività da soli, offrendo consigli che si rivelano utili e autentici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Consigli di drew barrymore per trascorrere il thanksgiving da solo