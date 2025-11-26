La legge sul libero consenso, su cui c’era l’accordo Meloni-Schlein ma che ieri si è arenata al Senato, “è assolutamente condivisibile come principio, però una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo, è una legge che rischia di intasare i tribunali e di alimentare lo scontro invece di ridurre le violenze. Giulia Bongiorno penso sia la più scrupolosa, è avvocato di tante vittime di violenza, però questa sorta di consenso preliminare informato e attuale, così com’è scritto, lascia lo spazio a vendette personali che intaserebbero i tribunali di decine di migliaia di contenziosi da parte di donne e di uomini e di tutti quanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Consenso libero, Salvini: “Troppo spazio a interpretazione, intaserebbe tribunali”