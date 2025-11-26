Conor McGregor è stato sotto effetto di ibogaina per 36 ore | Ho visto come sarebbe la mia morte

Conor McGregor racconta la sua esperienza 'trasformativa' con un trattamento psichedelico a Tijuana: è stato sotto effetto di ibogaina per 36 ore. L'ex campione UFC ha affermato di aver “visto la propria morte” e di aver avuto una profonda esperienza spirituale incontrando Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando credi davvero in ciò che puoi diventare, niente è fuori portata. . . . #conormcgregor #mcgregor #conor #mmaitalia #mmaita #ufcita #ufcitalia #fightsportitalia - facebook.com Vai su Facebook

