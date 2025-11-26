Conferenza stampa Knutsen post Bodo Glimt Juve | La Juve ha meritato è la squadra che ci ha messo più in difficoltà Secondo rigore per noi? Non c’era

POTENZIALE SECONDO RIGORE – « Non era rigore, perché con un passaggio in più potevamo segnare un gol molto semplice ». SECONDO TEMPO – « Sono deluso e non sono contento del rendimento della squadra. Noi dovevamo difendere meglio e giocare con più attenzione. Io pensavo di poter chiudere la partita nel secondo tempo, invece la Juventus è venuta fuori e ha ribaltato la partita.

