Conferenza stampa Italiano alla vigilia Bologna Salisburgo | Le partite in Europa sono tutte complicate sarà battaglia Obiettivo? Superare il turno

Conferenza stampa Italiano alla vigilia Bologna Salisburgo. Il tecnico rossoblù ha parlato alla vigilia del match della quinta giornata di Europa League Alla vigilia della sfida tra Bologna e Red Bull Salisburgo, valevole per la quinta giornata della UEFA Europa League 2025-2026, Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in conferenza stampa. L’allenatore rossoblù ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conferenza stampa Italiano alla vigilia Bologna Salisburgo: «Le partite in Europa sono tutte complicate, sarà battaglia. Obiettivo? Superare il turno»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante alla vigilia di Roma-Midtjylland x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Tra domande imprevedibili e confronti divertenti, un dialogo che unisce ironia, profondità e qualche rivelazione inaspettata. LA CONFERENZA STAMPA ci aspetta ogni mercoledì su RaiPlay. #laconferenzastampa #raiplay #RadiocorriereTv - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Udinese Bologna: «Come sto? Meglio, mi ero preoccupato. Classifica corta, serve continuità. Immobile sta meglio, ma…» - Conferenza stampa Italiano alla vigilia di Udinese Bologna: il tecnico è tornato a parlare in un pre partita dopo i problemi di salute avuti prima della sosta Alla vigilia della sfida valida per la do ... Come scrive calcionews24.com

Bologna-Salisburgo, la conferenza di Italiano: "Dominguez in lista? Un'opzione in più" - Salisburgo, la conferenza di Italiano: 'Dominguez in lista? Lo riporta sport.sky.it

Bologna-Salisburgo, Italiano: “Perché Dominguez in lista, su Dallinga e Castro…” - Salisburgo, il tecnico dei rossoblu Italiano ha parlato di Dominguez, Dallinga e Castro ... Come scrive fantamaster.it