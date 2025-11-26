Conference League in tv | partite e orari Guida completa alla quarta giornata
Roma, 26 novembre 2025 – Tutto pronto per il ritorno della Conference League: domani dalle 18:45 partirà la quarta giornata della fase campionato. La Fiorentina è l'unica squadra italiana presente in questa competizione e sarà impegnata alle 21 contro l'AEK Atene. Vanoli guiderà per la prima volta la viola in Europa e vuole partire con il piede giusto, cercando di risollevare la squadra dopo il ko dello scorso turno. Dopo due vittorie nelle prime due giornate, infatti, è arrivata la prima battuta d'arresto per la viola, che ha perso in Germania contro il Mainz. Per questo, domani al Franchi, Kean e compagni cercheranno di riprendere la marcia verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, contro un avversario tosto, che per ora ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta e insegue a -2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Conference League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornata #SkySport #SkyUECL #ConferenceLeague Vai su X
Sky 28 Novembre Europa e Conference League: Roma, Bologna e Fiorentina Ogni punto diventa prezioso nelle competizioni europee con le italiane protagoniste giovedì sera su Sky. La Roma di Ranieri affronta la capolista del girone nel match contro il - facebook.com Vai su Facebook
Conference League in tv: partite e orari. Guida completa alla quarta giornata - Roma, 26 novembre 2025 – Tutto pronto per il ritorno della Conference League: domani dalle 18:45 partirà la quarta giornata della fase campionato. Secondo sport.quotidiano.net
Conference League, il calendario e gli orari delle partite della quarta giornata - Giovedì 27 novembre, su Sky e in streaming su NOW la Conference League con le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Da sport.sky.it
Europa League, le partite di Roma, Bologna e Fiorentina in TV: orari e dove vederle - In campo per l’Italia ci saranno Roma e Bologna mentre in Conference la Fiorentina. Riporta fanpage.it