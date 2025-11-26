Roma, 26 novembre 2025 – Tutto pronto per il ritorno della Conference League: domani dalle 18:45 partirà la quarta giornata della fase campionato. La Fiorentina è l'unica squadra italiana presente in questa competizione e sarà impegnata alle 21 contro l'AEK Atene. Vanoli guiderà per la prima volta la viola in Europa e vuole partire con il piede giusto, cercando di risollevare la squadra dopo il ko dello scorso turno. Dopo due vittorie nelle prime due giornate, infatti, è arrivata la prima battuta d'arresto per la viola, che ha perso in Germania contro il Mainz. Per questo, domani al Franchi, Kean e compagni cercheranno di riprendere la marcia verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, contro un avversario tosto, che per ora ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta e insegue a -2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conference League in tv: partite e orari. Guida completa alla quarta giornata