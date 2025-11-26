Confartigianato Palermo aderisce all' International street food di Palermo

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno: da giovedì 27 a domenica 30 novembre arriva a piazzale Giotto una nuova tappa dell’International Street Food, il grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada internazionale. L’evento, che ogni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

confartigianato palermo aderisce internationalConfartigianato Palermo aderisce all'International street food di Palermo - Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno: da giovedì 27 a domenica 30 novembre arriva a piazzale Giotto una nuova tappa dell’International Street Food, ... Scrive palermotoday.it

confartigianato palermo aderisce internationalConfartigianato Palermo per la campagna mondiale “Orange the World” - Sono 589 le imprenditrici iscritte a Confartigianato Palermo e oltre 25 mila le imprese femmin ... Segnala mondopalermo.it

Cinque giorni di Alta moda a Palermo con la Sfw di Confartigianato - Si respira già aria di alta moda a Palermo grazie alla Sicily Fashion Week, l'evento organizzato da Confartigianato Imprese Sicilia e che vede protagoniste una ventina di aziende siciliane di houte ... Scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Confartigianato Palermo Aderisce International