Confabitare convention nazionale Zanni | Affitti brevi falso problema Serve un Ministero per la Casa

"Gli affitti brevi non sono causa della crisi dell’abitare che sta vivendo Bologna ". Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, va dritto al punto. E lo fa alla vigilia della convention che vedrà tanti tecnici ed esperti del settore immobiliare da tutta Italia e un ricco parterre di protagonisti della politica salire sul palco del Centro congressi dell’Hotel Savoia Regency, venerdì dalle 14 alle 19, in via del Pilastro a Bologna. Una scelta non casuale, quella del capoluogo emiliano-romagnolo, in quanto "la città si presta bene al ruolo di capitale dell’abitare italiano", osserva Zanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

