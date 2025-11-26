Confabitare convention nazionale Zanni | Affitti brevi falso problema Serve un Ministero per la Casa

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gli affitti brevi non sono causa della crisi dell’abitare che sta vivendo Bologna ". Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, va dritto al punto. E lo fa alla vigilia della convention che vedrà tanti tecnici ed esperti del settore immobiliare da tutta Italia e un ricco parterre di protagonisti della politica salire sul palco del Centro congressi dell’Hotel Savoia Regency, venerdì dalle 14 alle 19, in via del Pilastro a Bologna. Una scelta non casuale, quella del capoluogo emiliano-romagnolo, in quanto "la città si presta bene al ruolo di capitale dell’abitare italiano", osserva Zanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

confabitare convention nazionale zanni affitti brevi falso problema serve un ministero per la casa

© Ilrestodelcarlino.it - Confabitare, convention nazionale. Zanni: "Affitti brevi falso problema. Serve un Ministero per la Casa"

News recenti che potrebbero piacerti

confabitare convention nazionale zanniConfabitare, convention nazionale. Zanni: "Affitti brevi falso problema. Serve un Ministero per la Casa" - Il presidente: "Troppi proprietari lasciano l’appartamento vuoto, temono danni e conflitti con gli ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

La Convention Nazionale di Confabitare apre il dibattito sul futuro delle città italiane - Bologna si prepara a ospitare la Convention Nazionale di Confabitare, in programma il 28 e 29 novembre al Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro 2. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Confabitare: un convegno istituzionale per affrontare il “Salva casa” - Casa: commenti e misure operative ad un anno dal Decreto”, in programma venerdì 16 maggio 2025 dalle ore 14:30 alle 18:00 presso la ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Confabitare Convention Nazionale Zanni