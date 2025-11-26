Conegliano che battaglia alla prima in Champions | Zeren rimontato e ko al tie-break
Haak e Gabi risolvono dopo due ore e mezza di sofferenza: le turche in Veneto vanno avanti due volte e se la giocano punto a punto. Alla fine è vittoria, ma con soli 2 punti, che potrebbero pesare nella classifica finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Domenica 23 novembre, ore 14:30 Stadio Ballarin – Chioggia L’Union Clodiense torna in campo contro il Conegliano dopo la pausa forzata. Mister Vecchiato: ? “Settimane utili, la squadra sta bene. Avversario forte in attacco, servirà battaglia”. Rientra P - facebook.com Vai su Facebook
Conegliano d’acciaio: annulla cinque match-point al tie-break e vince in Champions League! Zeren Spor ko - 18) al debutto nella Champions League di volley femminile. Secondo oasport.it
Diretta/ Conegliano Ankara (risultato 1-2) video streaming tv: turche di nuovo avanti! (25 novembre 2025) - Diretta Conegliano Ankara streaming video tv, oggi 25 novembre 2025: orario e risultato live per la prima giornata della Champions League di volley. Da ilsussidiario.net
Conegliano inizia la Champions League al PalaVerde: super sfida contro Ankara - 30, le Pantere iniziano il loro percorso europeo dopo due titoli e 21 vittorie consecutive. Come scrive trevisotoday.it