Conegliano che battaglia alla prima in Champions | Zeren rimontato e ko al tie-break

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Haak e Gabi risolvono dopo due ore e mezza di sofferenza: le turche in Veneto vanno avanti due volte e se la giocano punto a punto. Alla fine è vittoria, ma con soli 2 punti, che potrebbero pesare nella classifica finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

