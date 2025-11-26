Condizione purtroppo radicata
Peruffo* "Ogni anno il 25 novembre ci costringe a guardare in faccia una verità scomoda: la violenza contro le donne non è un’emergenza, ma una condizione purtroppo radicata. Non nasce all’improvviso; cresce nelle parole non dette, negli sguardi che svalutano, nelle carriere interrotte, nelle responsabilità di cura scaricate sempre sulle stesse spalle. È una violenza che spesso indossa abiti ordinari, e proprio per questo continua a prosperare, malgrado una maggiore attenzione mediatica e leggi che, finalmente, iniziano a essere più incisive. La direzione è giusta, ma la soluzione è ancora lontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
FIBROMIALGIA. BORDIN A UDINE: ASCOLTARE E PROMUOVERE INFORMAZIONE 22.11.2025 12:42 (ACON) Udine, 22 nov, "La fibromialgia è una condizione spesso invisibile, ma con conseguenze purtroppo reali: come istituzioni abbiamo il dovere di asc - facebook.com Vai su Facebook
Fa male vedere #Musetti ridotto cosi’. In queste condizioni purtroppo non merita le finals. È irriconoscibile. Lontanissimo dal giocatore di qualche mese fa. Vai su X
"Condizione purtroppo radicata" - di vigilanza, sottoposta a provvedimenti che avrebbero dovuto tutelare una donna che, invece, non ha avuto scampo. Secondo ilrestodelcarlino.it