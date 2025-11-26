Concorso per il logo dell’Autorità Garante disabilità | il 2 dicembre la premiazione al MIM

Martedì 2 dicembre 2025, alle ore 10, si svolgerà presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito la cerimonia conclusiva del Concorso nazionale di idee per la realizzazione del logo istituzionale dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

https://www.ottavazona.org/it/Aperto-il-bando-di-concorso-FIV-per-il-logo-ufficiale-del-Centenario_new717.html - facebook.com Vai su Facebook

Concorso Garante Privacy: bandi per funzionari e dirigenti GPDP - Sono due i bandi di concorso per titoli ed esami indetti dal Garante della Privacy, che assume funzionari e dirigenti. Secondo pmi.it

Garante dei detenuti. Realizzazione del logo affidata agli studenti - Bando di concorso a Siena per studenti sul logo del Garante dei diritti delle persone private della libertà. Si legge su lanazione.it

Concorso Garante Privacy 2025: assunzioni per diplomati, candidature entro il 13 maggio - Il Garante per la protezione dei dati personali ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre impiegati operativi, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ... it.blastingnews.com scrive