Concorso docenti PNRR3 prova scritta Cambio di una sede in Lazio a poche ore dalla procedura COMPLETO
Concorso docenti PNRR3: la prova scritta si svolgerà il 27 novembre (turno mattutino e pomeridiano) per infanzia e primaria, dal 1° al 5 dicembre (turni mattutino e pomeridiano) per la scuola secondaria. Ecco le convocazioni predisposte dagli USR con i turni aperti - in alcune regioni verranno coperti tutti, in altre no. La convocazione viene inviata al singolo candidato almeno 15 giorni prima della prova. L'articolo Concorso docenti PNRR3, prova scritta. Cambio di una sede in Lazio, a poche ore dalla procedura COMPLETO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
Concorso Docenti PNRR 3 Secondaria, PROVA SCRITTA: Ecco le CONVOCAZIONI. Tutti gli AVVISI degli Uffici Scolastici con la VARIAZIONE DELLE SEDI (COMPLETO) - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR2, il 10 dicembre una nuova prova scritta suppletiva in Lombardia Vai su X
Concorsi docenti PNRR3, quando la prova orale? Già a dicembre estrazione lettera - Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre per infanzia e primaria e poi dal 1° al 5 dicembre per la scuola secondaria si svolgeranno le ... Scrive orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3, oltre 220mila domande per la prova scritta: candidati e sindacati chiedono numeri per classe di concorso - Concorso docenti PNRR3: il prossimo 27 novembre si svolgerà la prova scritta per infanzia e primaria, mentre dal 1° al 5 dicembre ... Riporta orizzontescuola.it
Assenze per partecipare al concorso PNRR 3: il docente in servizio può scegliere tra permessi retribuiti o non retribuiti - I docenti precari che partecipano alle prove del concorso PNRR 3 possono scegliere tra permessi retribuiti e non retribuiti per coprire le assenze. Riporta ticonsiglio.com