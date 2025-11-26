Concorsi posso fare richiesta per accedere alle prove d’esame degli altri concorrenti? Ecco cosa dicono i giudici
Una ricorrente agiva per impugnare per il tramite del proprio avvocato l'atto del Decreto Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito con cui è stato disposto l’approvazione della graduatoria di merito del concorso nella scuola. La stessa agiva in particolare per richiedere alcuni atti documentali ma su cui l’amministrazione riservava illegittimamente silenzio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
