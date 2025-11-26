Conceicao scrive alla Juventus dopo il successo col Bodo Glimt | messaggio del portoghese che gasa i tifosi – FOTO
Conceicao, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Bodo Glimt. Le sue dichiarazioni. Tre parole che racchiudono la storia di un club e l’essenza di una partita pazza, vinta con il cuore oltre l’ostacolo. La Juventus rientra dalla gelida trasferta norvegese con tre punti vitali in tasca, frutto del rocambolesco 3-2 inflitto al BodøGlimt in Champions League. E a dare voce all’entusiasmo dello spogliatoio ci ha pensato Francisco Conceicao, che ha affidato ai social network la sua gioia utilizzando il mantra più caro al popolo bianconero. Il post: “Fino alla Fine”, dna bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spero che questa idea di "accompagnarvi" fino alla partita vi sia piaciuta. Adesso utilizzeremo questo post per commentare l'incontro, quindi non esitate a scrivere nei commenti durante i 90 minuti. La formazione del Bodø/Glimt ci dice che Hauge e Saltnes - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Juventus, i 5' di follia dell'arbitro Colombo: mancano un rosso a McKennie e un rigore su Conceicao - Juventus s'infiamma per gli errori di Colombo: l'arbitro non espelle McKennie e non concede un rigore netto su Conceicao. Riporta sport.virgilio.it
Juventus: Conceicao furioso dopo il cambio, ma Spalletti e Vlahovic lo calmano - Francisco Conceição non ha preso bene la sostituzione durante il secondo tempo del derby contro il Torino. Scrive it.blastingnews.com
Sky Calcio Club - Juventus, dov'è la qualità? "Conceicao deve fare goal", "McKennie la stoppa di stinco" - L'analisi di Sky Calcio Club sulla Juventus di Luciano Spalletti dopo il derby con il Torino: i commenti su Koopmeiners, Conceicao, Yildiz e la qualità che manca. Da ilbianconero.com