Conceicao, esterno della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Bodo Glimt. Le sue dichiarazioni. Tre parole che racchiudono la storia di un club e l’essenza di una partita pazza, vinta con il cuore oltre l’ostacolo. La Juventus rientra dalla gelida trasferta norvegese con tre punti vitali in tasca, frutto del rocambolesco 3-2 inflitto al BodøGlimt in Champions League. E a dare voce all’entusiasmo dello spogliatoio ci ha pensato Francisco Conceicao, che ha affidato ai social network la sua gioia utilizzando il mantra più caro al popolo bianconero. Il post: “Fino alla Fine”, dna bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao scrive alla Juventus dopo il successo col Bodo Glimt: messaggio del portoghese che gasa i tifosi – FOTO