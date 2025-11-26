Con una mazza… Pierina Paganelli è arrivata la svolta sull’incidente del figlio

Una storia che sembra non voler trovare pace, un intreccio di eventi e segreti che continua a far tremare Rimini e non solo. Tutto ruota intorno a una domanda che nessuno ha ancora avuto il coraggio di affrontare fino in fondo, mentre il passato torna a bussare con forza inattesa. È la vicenda di Pierina Paganelli, la donna trovata senza vita in un garage di via del Ciclamino, e del figlio Giuliano Saponi, rimasto gravemente ferito in circostanze mai del tutto chiarite pochi mesi prima della tragedia. Oggi, un colpo di scena riaccende i dubbi e le paure di una comunità intera. Durante il processo che vede imputato il vicino di casa Louis Dassilva, la storia di Giuliano torna a galla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it