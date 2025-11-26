Con oltre 6 milioni di fatturato Federcoop racconta le mosse future tra innovazione e parità di genere
Con 114 persone impiegate (di cui 88 donne) e un fatturato di quasi 6,5 milioni di euro, cresciuto complessivamente di oltre il 35% dal 2020 al 2025, Federcoop Romagna è la maggiore società di servizi del mondo Legacoop a livello nazionale. Quattro le sedi: Ravenna (65 persone), Forlì (29). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
