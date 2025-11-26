Con le lanterne nel bosco a Valbruna torna la magia dell' Advent Pur

Anche quest'anno, nei fine settimana dell'Avvento (29-30 novembre, 6-7-8, 13-14 e 20-21 dicembre), il borgo incastonato tra le Alpi Giulie si trasforma in un luogo sospeso, quasi irreale, dove tutto invita a rallentare, ascoltare, sentire. L' Advent Pur di Valbruna non è solo un evento: è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it