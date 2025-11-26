Con l’auto nel fosso a Carpi | muore a 68 anni

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carpi (Modena), 26 novembre 2025 – Tragedia questa mattina in via dei Grilli a Carpi, dove un’automobile, intorno alle 8, è uscita di strada e il conducente è morto. Si tratta di un uomo di 68 anni, di nazionalità argentina ma residente a Carpi. Secondo alcune testimonianze, sarebbe stato un cacciatore che, passando vicino alla strada, avrebbe notato una macchina dentro al fosso con una persona all’interno. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso, giunti sul luogo insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Carpi che sono intervenuti per estrarre il conducente dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

con l8217auto nel fosso a carpi muore a 68 anni

© Ilrestodelcarlino.it - Con l’auto nel fosso a Carpi: muore a 68 anni

News recenti che potrebbero piacerti

l8217auto fosso carpi muoreCon l’auto nel fosso a Carpi: muore a 68 anni - E’ stato un cacciatore a lanciare l’allarme ma per il guidatore non c’era più nulla da fare. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Esce di strada con l'auto, muore 68enne - Un uomo di 68 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8, a Carpi, in provincia di Modena. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217auto Fosso Carpi Muore