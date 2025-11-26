Con l’auto nel fosso a Carpi | muore a 68 anni
Carpi (Modena), 26 novembre 2025 – Tragedia questa mattina in via dei Grilli a Carpi, dove un’automobile, intorno alle 8, è uscita di strada e il conducente è morto. Si tratta di un uomo di 68 anni, di nazionalità argentina ma residente a Carpi. Secondo alcune testimonianze, sarebbe stato un cacciatore che, passando vicino alla strada, avrebbe notato una macchina dentro al fosso con una persona all’interno. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso, giunti sul luogo insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Carpi che sono intervenuti per estrarre il conducente dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
