Con la EBike a 90 km h in autostrada | fermato 16enne

Il giovane è stato fermato mentre percorreva l'autostrada A50 a Marsiglia a bordo di una EBike che montava un motore elettrico da 5mila watt. Il mezzo, sequestrato, era in grado di raggiungere i 120 kmh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Con la EBike a 90 km/h in autostrada: fermato 16enne

Contenuti che potrebbero interessarti

eBike. Quanti km si fanno con una batteria da 625 W/h? - Ovviamente le variabili in gioco sono tantissime: temperatura, peso del rider, peso della bici, tipo di percosto (salita, piano, discesa), ... Come scrive moto.it

Swytch eBike Conversion Kit è un dispositivo leggero con una velocità massima di 32 km/h - Sono disponibili versioni universali e specifiche per Brompton, che trasformano la bicicletta normale in un pedelec con una ... Si legge su notebookcheck.it

Le e-bike possono andare a 30 km/h con il nuovo Codice? Facciamo chiarezza - Lo scorso 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada voluto da Matteo Salvini e secondo molti il testo conterrebbe anche un’importante novità per le bici elettriche: il limite ... Come scrive auto.everyeye.it