Con il Mercatino delle Strenne si alza il sipario sugli appuntamenti natalizi di Coriano
Coriano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’inizio dell’Avvento: il Mercatino delle Strenne, in programma domenica 30 novembre a partire dalle ore 14:00 nel centro del paese, organizzato dal Comune di Coriano insieme alla Pro Loco e alle associazioni del territorio.Il pomeriggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
