All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'importante per l'Inter è dimenticare in fretta il derby e pensare soltanto alla Champions League. Non chiede altro Cristian Chivu ai suoi giocatori, ancora scottati dalla sconfitta di domenica ma consapevoli che in Europa è tutta un'altra storia. Nel bene e nel male, perché se da una parte in Champions l'Inter da anni si trova a suo agio e sa come affrontare anche gli impegni più pesanti, dall'altra adesso per i nerazzurri il cammino si fa in salita, visto che dopo quattro gare decisamente abbordabili (non a caso l'Inter ha ottenuto quattro vittorie su quattro contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty) nella seconda parte di questa fase i vice campioni d'Europa si troveranno ad affrontare avversarie di ben altro livello. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con Atletico Madrid-Inter il mercoledì di Champions è servito