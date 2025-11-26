Con Atletico Madrid-Inter il mercoledì di Champions è servito
L'importante per l'Inter è dimenticare in fretta il derby e pensare soltanto alla Champions League. Non chiede altro Cristian Chivu ai suoi giocatori, ancora scottati dalla sconfitta di domenica ma consapevoli che in Europa è tutta un'altra storia. Nel bene e nel male, perché se da una parte in Champions l'Inter da anni si trova a suo agio e sa come affrontare anche gli impegni più pesanti, dall'altra adesso per i nerazzurri il cammino si fa in salita, visto che dopo quattro gare decisamente abbordabili (non a caso l'Inter ha ottenuto quattro vittorie su quattro contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty) nella seconda parte di questa fase i vice campioni d'Europa si troveranno ad affrontare avversarie di ben altro livello.
